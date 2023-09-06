今國光過去幾年秉持「抓大放小」(抓知名大客戶、放棄小客戶訂單)佈局策略，蹲馬步練技術功，順利抓到亞馬遜及Magna兩家大客戶，其中亞馬遜智慧家居IoT相關鏡頭有80%由今國光供應，Magna車載鏡頭月出貨量亦突破20多萬顆，成為今國光營運力抗全球通膨升息、產業低迷兩大支柱。

目前今國光出貨給Magna車載鏡頭以環景鏡頭為主，公司亦積極開發自動駕駛(約28顆)、LiDAR、駕駛智慧座艙等相關鏡頭，今年車載鏡頭佔今國光營收比重已達12%，由於今國光車載鏡頭產品品質深獲Magna肯定，Magna也要求今國光在今年10月增設一條新產線，預計明年可增加約20%產能，車載鏡頭單月出貨量亦可望由今年的20多萬顆攀升至35萬顆，佔公司營收比重可望進一步拉高至20%

除自身光學業務養出兩隻腳，子公司華國遠紅外熱成像鏡頭也成為今國光集團大亮點，由於遠紅外熱成像產品配合相機能夠探測到的熱量精確量化分析，可應用於醫療監測、電力、車載、無人機、安防等，華國挾技術及供應鏈優勢，通過全球知名無人機大廠認證，順利搭上全球無人機軍工熱潮，據了解，目前遠紅外鏡頭佔華國鏡頭產品比重達70%到80%(佔整體營收約30%到40%)，隨著無人機產品於明年開始出貨，有望成為推升今國光集團營運成長第3隻腳。

展望未來，今國光表示，今年將力拚比去年好，明年也會比今年好。