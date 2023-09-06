集保結算所指出，「境內基金集中清算平台」除讓投信、銷售機構及保管銀行間眾多資訊流及金流得以自動化處理，有效提升市場整體款項收付效率外，更可降低投信及銷售機構的作業成本，有效提升國內基金市場整體競爭力。

集保結算所表示，「境內基金集中清算平台」上線迄今已與18家投信完成簽約，目前已有群益、富蘭克林華美、國泰、富邦等4家投信，一銀、華銀、彰銀、兆豐證等4家銷售機構及6家保管銀行正式使用平台服務。

而各家投信正積極修訂基金信託契約，並洽其銷售機構辦理投信基金銷售契約修正，包括安聯、元大、野村、聯博、第一金、統一、兆豐、中信、凱基、路博邁及大華銀等11家業者規畫於今年底陸續上線，屆時合計基金規模市占將逾5成，共同推升基金市場轉型升級。

集保結算所總經理陳德鄉表示，在金管會指導與基金市場相關公會大力支持下，集保結算所逐步擘建標準化與數位化的基金集中清算機制。為共同促進國內基金生態系整體發展，集保結算所提供市場回饋，並持續精進平台服務內容，敬邀相關業者加入，共享平台綜效。

陳德鄉指出，投信事業只要在年底前與集保結算所完成簽約並上線使用「境內基金集中清算平台」，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中的一項認可，並可享有集保結算所提供今明2年免費使用集中清算服務的「早鳥優惠」。