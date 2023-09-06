台灣一位正妹Gigi獨自到肯亞某個小鎮當志工教書，她在當地很受學生喜歡，也交到一群好朋友，但做為鎮上唯一的外國人，她也成為當地男生下手的目標，走在路上經常被騷擾跟蹤，甚至還會有人藉著合照強吻她，種種狀況讓網友們看了無法理解她為何要留在當地，直言她是不見棺材不掉淚。

香港YouTuber「Torres Pit托哥」近日拍片分享，台灣一位22歲的正妹Gigi獨自一人到肯亞的某個小鎮當志工教書，但常遇到一些可怕的事情，雖然在肯亞工作是很特別的生活體驗，但真的值得賭上性命嗎？

「Torres Pit托哥」團隊的攝影師前往肯亞跟拍Gigi的生活，發現Gigi經常成為當地男生下手的目標，走在路上常有當地男生靠近騷擾，有人甚至會攔住她問「你是處女嗎？」，也有人會一直跟著她，即便她轉頭警告，對方仍然不聽，還有人會故意用手比劃著眼睛，嘲笑亞洲人的眼睛很小，滿滿的種族歧視意味。

作為小鎮上唯一的亞洲女性，很多當地人會主動上前要求跟Gigi合照，有些人真的是純粹好奇想合影留念，但有些男性卻會趁著合照突然搭肩強吻她。

影片引起台灣網友熱烈討論，有些網友無法理解Gigi的行為，認為她是「不見棺材不掉淚」，總要等到真的出事才後悔，但也有網友留言支持，認為她是一個很勇敢又很溫暖的女生，希望她一切順利，平平安安。

而Gigi本人也留言回應，她幾乎不會獨自到鎮上走動，通常都會和當地朋友一起行動，而且她也有保護自己的方法，在肯亞待了半年，也認識了許多人，做為鎮上唯一的外國人很容易被大家記得，因此她也沒有天真到會把自己暴露在危險之中；她也澄清，肯亞並不是龍蛇混雜的是非之地，她居住的小鎮跟世界上每個地方一樣，都有好有壞，當地有很多善良純樸的人。