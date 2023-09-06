金鐘影帝吳慷仁戲劇作品不計其數，曾獲得金鐘獎最佳男配角及男主角殊榮，演技備受肯定，敬業態度令人佩服，深受大票粉絲支持。豈料，今年6月他卻被網友影射劈腿、約砲等事，對此，他多次在臉書發聲澄清，而吳慷仁昨(5)日分享近況，再次無奈提及「人設」話題，直言「莫名其妙」。

吳慷仁昨日在臉書透露近況，先是提到邵雨薇愛貓「哥哥」生病一事，盼愛貓可以盡快康復，接著話鋒一轉，直言自認做人坦蕩，但在別人眼中會變成甚麼樣子，他也真的管不到，但是最近還是有聽到某些傳聞，雖然他沒有透露傳言內容，但吳慷仁還是忍不住感嘆，「才漸漸明白你不惹事，事還是來找你的道理，這個事都是人為，我不想明白為什麼有人要為之也沒心思去想。」

吳慷仁坦言演員事業中不免有許多幸運，但過程中卻沒有一點僥倖，「既然你的努力被扭曲傷害，也就沒有不反抗的道理」，他最後有感而發，以往的自己都是獨善其身，現在也開始慢慢覺得自己能幫助的人更多了，這一年以來，他回想過去陷入低谷的日子，才讓他能夠體會比他年輕一點的朋友，他們的心情，也鼓勵自己和大家，「渴望改變的心，渴望進步的邁進，渴望被看見的期待，一起加油！」

事實上，有消息指出女星許瑋甯在懸疑劇《她和她的她》中，與飾演變態的吳慷仁有不少對手戲，因為吳慷仁的演技太逼真，讓許瑋甯受訪時坦言，拍完戲後看到吳慷仁仍會感到害怕及不舒服，不管是他的微笑還是眼神，只要吳慷仁靠近她，身體跟心情都感到抗拒，進而傳出害怕與他同台的傳聞，對此，許瑋甯經紀人回應：「沒有這回事，拍攝當時雙方有充分溝通，也很有安全感，未來有機會還是會繼續合作」，至於吳慷仁目前尚無回應。