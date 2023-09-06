名作家吳淡如2009年生下女兒「小熊」，如今愛女已經14歲，吳淡如也開始有了青春期家長的困擾，今(6日)稍早她發文，透露女兒願意吃飯她就開心，不敢管女兒的衣著、考試結果，怕傷害親子關係，只小聲回應：「會的盡量寫就好」，讓人看到在節目上辯才無礙的吳淡如為了女兒小心翼翼的另一面。

吳淡如的主粉專擁有近37萬粉絲追蹤，近日二度「被消失」，昨晚她開心宣布主粉專復活，「謝謝所有的朋友，過往都是沉沒成本。絕不計較。我是個樂觀主義者，永遠相信人生值得活，在社群媒體也會盡其在我」，並自嘲好像被虛擬世界褫奪公權，莫名被屏蔽，但坦言：「樣講比較好其實我大概也知道怎麼回事。沒關係的」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

隨後吳淡如曬出女兒穿細肩帶上衣吃飯的照片，無奈表示只要女兒願意吃飯，媽媽看了就很高興，念書時是學霸的她不敢過問女兒模擬考成績，怕傷害親子關係。話鋒一轉，她說好漢無法提當年勇，以前國中時最喜歡模擬考跟看全校排行榜，長大才發現心態有點扭曲，「小時候活得很寂寞，希望有人看到我，讀書大概是最好的方法…當然，我肯定不會對小孩這樣吹噓」。

吳淡如接著謙虛表示，以前念的是鄉下學校，當然成績比較容易看起來很好，接著她詢問版上有沒有育有青春期小孩的家長，「也是得這樣小心翼翼的注意自己的對話內容嗎？大部分的時間，竟然還只能自言自語」，引來其他網友回：「媽媽是北一女、台大壓力山大，負責餵食就好了啦！」、「這時期～到大學，媽媽都閉嘴」、「衣著不要說啦，別人會告訴他，而且比較有效果」、「我都只敢問：女兒，有吃飽嗎？上課要認真喔！關於考試⋯只能默默準備食物跟維他命，希望對她有幫助」。