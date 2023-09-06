杜蘇芮及卡努颱風接連帶來豪雨致災，造成高雄木瓜葉片黃化及果實水傷，高市府農業局即邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所確認木瓜受災嚴重，向中央爭取救助。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

杜蘇芮及卡努颱風接連帶來豪雨致災，造成高雄木瓜葉片黃化及果實水傷，高市府農業局即邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所確認木瓜受災嚴重，向中央爭取救助。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

因卡努颱風為高雄山區帶來豪雨，造成木瓜嚴重受損，高雄市政府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認木瓜因卡努颱風致災，成功爭取納入農產業天然災害現金救助項目及低利貸款，並經農業部公告高雄市自9月6日至9月15日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄市木瓜種植面積約有282公頃，主要產區為美濃區106公頃及六龜區75公頃，由於杜蘇芮及卡努颱風接連帶來豪雨致災，造成高雄木瓜葉片黃化及果實水傷，高市府農業局即邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所確認木瓜受災嚴重，向中央爭取救助。

農業部5日公告高雄市木瓜啟動農產業天然災害現金救助，救助額度為每公頃8萬元以及低利貸款，並自9月6日至9月15日止（假日不休息）於土地所在區公所受理農民申報。

農業局局長張清榮提醒農友，請高市種植木瓜且受災損失達2成以上之農友，於9月15日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀、土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。對於其他作物，農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。