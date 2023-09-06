曾3度獲廣播金鐘獎肯定的資深藝人陳凱倫，去年11月發現罹扁桃腺癌，手術切除腫瘤，右頸留下12公分的手術疤痕，他化療狀況穩定，醫生告知：「可以安心工作，但不能太累」，陳凱倫近期將陸續重啟演藝活動，10月份還要主持總統府活動。

65歲陳凱倫去年11月發現罹扁桃腺癌並擴散到淋巴，他動手術切除腫瘤，右頸開了12公分的手術疤痕，醫生原本說化療不用做，但要做35次電療，他為了活命而答應。陳凱倫病後不管就醫、調養都是老婆親力親為打理，把老婆視為恩人，而他生病前非常熱衷工作，病後學習放慢腳步，還史無前例「追劇」。

陳凱倫身體狀況穩定，根據《自由時報》報導，他例行回診後，醫生告知：「可以安心工作，但不能太累」，讓陳凱倫放下心中大石頭，和資深女星陳明利、湯蘭花聚會，陳明利還邀請好友串場主持明年「相聖傅說」舞台劇。

陳凱倫原本擔心電療影響演藝工作，因此他前半年吃化療藥物，之後靠運動、飲食抗癌，連醫師都感到奇蹟，而他近期將陸續重啟演藝活動，10月份還要主持總統府活動。