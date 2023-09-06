由於不斷攀升的利率影響到按揭支付，而辦公樓租金持續下跌，作為國際金融中心之一的香港的資產經理越來越希望盡快出手他們的商業樓。

美國之音引述路透社報導，因為一些房貸需要重新貸款，但房產的淨資產下跌令重新貸款更加困難，也迫使資產經理計劃出售房產。

報導說，儘管香港今年在疫情後重新開放邊境，但是商業房地產銷售和租賃市場表現弱於預期，原因是利率不斷提升，而全球經濟，尤其是中國的經濟異常疲軟。

報導表示，辦公樓的租金自2019年的峰值後下跌了30％。許多國際公司縮減在香港的運營或者完全撤離。

根據美國私人房地產諮詢公司戴德梁行（Cushman ＆ Wakefield）的數據，截至今年6月底，香港的平均租金下降了34％，空置率上升了17.3％。

報導援引消息人士說，一些更大型的資產管理經理希望能夠快速出手，正在打折出售香港的資產。凱龍瑞集團（Kailong Group）正在出售兩處今年需要重新貸款的商業樓。其中一處是位於中環金融區的嶄新的25層A級大樓，另一處是位於灣仔附近的25層高、帶有41個車位的商業樓。

了解情況的人士說，凱龍瑞希望能夠以至少15億港幣和12.5億港幣分別出售這兩處房地產。而灣仔房產的要價要比市場價低出20％以上。

報導表示，香港的房地產經紀人說，由於更高的利息成本，許多資產陷入負現金流，投資者沒有任何繼續持有這些大樓的動機。

由於港幣與美元掛掛鉤，所以香港的金融政策也與美國聯準會同步。香港今年的銀行拆借率也不斷飆升，達到了2009年的水準。

隨著對高利率的不確定性、更嚴格的信貸條件以及重新貸款的需要，投資者更加謹慎，購買需求也大幅度降低。

報導說，今年第二季，香港的商業房地產投資量下跌了65％，只有47億港幣，是14年來最低的季度銷量。

數據還顯示，今年上半年的投資量也是自2009年以來的最低，下跌45％，降至181億港幣，約23億美元。

今年前六個月，價值一億以上的商業大樓交易有31筆，平均交易價格為5.85億港幣，低於2022年全年的平均6.440億港幣。2022年全年有97單交易，2021年全年有187單。

報導援引市場分析說，目前有更多的資產投放市場，但這並不意味交易量將增加，因為賣家和買家之間的預期越來越遠，而且商業房地產貸款也越來越困難。