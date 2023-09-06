衛福部稱健保補助會造成「世代不公」？ 侯友宜舉1事反駁：年輕人反而減少負擔 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜昨拋出老人福利政見，要排富後補助全國65歲以上老人健保，一律免費，遭衛福部質疑會造成世代不公跟排擠其他社福對象。侯友宜今天回應，很多長輩的生活其實仰賴下一代年輕人的負擔，健保費也是下一代在繳，補助老人健保其實也是減輕下一代壓力。

侯友宜說，老人健保補助在台灣是一個國家兩種制度，很多縣市財政困難，就沒有補助老人健保費，因此部分縣市的長輩有相對被剝奪的感覺，所以他才提出排富之後，補助65歲以上老人健保費的政見，不要遺落掉任何人。

對於世代不公問題，侯友宜指出，實際上很多長輩在生活上必須要仰賴年輕人的負擔，因此政府讓長輩健康，其實就會讓年輕人在照顧長輩的支出上能夠減少，且很多長輩的健保費也是下一代在繳的，讓老人健保免費，其實可以減輕下一代的負擔，讓他們負擔更少。

民進黨立委鄭運鵬質疑侯友宜，2011年新北市為什麼取消65歲以上健保費補助，改為一年3000元的健康補貼，為什麼現在提政見又可以加回來？侯友宜表示，新北市府對新北市69萬長輩，照顧到無微不至，老人過年過節都給予很多支持，銀髮俱樂部、關懷照顧據點、日照中心都做得最多、最完善，將來對老人健康照顧也是全力以赴。

至於是否擔心政見一直被抄襲？侯友宜說，蔡政府很多政策沒照顧到台灣人，問題很多，不願意落實執行，大家都看到，他身為參選人，要提出政見人民有感，解決人民痛苦的政見，大家願意做他都肯定，不管哪個候選人要跟進，或是民進黨能馬上兌現「我更開心」，但是像寫論文，記得來源出處要說清楚。