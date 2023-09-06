出生於台灣旅遊業世家的陳俊宇，自研究生畢業後即投入接待陸客赴台的旅遊團工作。期間感受到大陸遊客的熱情友善，也在與大陸民眾交流時，激發了他對大陸文化的濃厚興趣，並對於大陸的生活風情和經濟狀況有了初步的認識。

直至2013年，陳俊宇被派駐大陸、常駐南京後，他才得以更真實地體會和認識大陸的多樣性發展。2014年的南京夏季青年奧林匹克運動會更是讓他與南京建立了深厚的聯繫。南京的街景、高大的梧桐樹和充滿歷史氛圍的城市景觀讓他感到格外親切。逐漸地，他深深被這座充滿歷史和現代交融的城市吸引，於是決定常駐此地，並在南京找到了人生的伴侶，開啟了嶄新的人生篇章。

然而，新冠疫情的爆發也讓陳俊宇開始思考如何將自己的事業融入南京獨特的人文特色中。他決定在南京城南的熙南里建立文化街區，以打造「六潮古都潮遊」的獨特概念。結合兩岸美食、夜市等元素，引進了台灣小吃、手工皂、首飾、文創等多家店舖，體現了南京和台灣多元且包容的文化特色。

除了文旅事業，陳俊宇在南京成家後，接觸到了許多帶娃家庭。在彼此交流中發現，現代雙薪家庭居多，由於工作繁忙，對於家庭教育方面存在一定的難點，孩子們被寵壞、難以融入學校環境的現象越來越多。於是，他創立了「樂育旅行」，透過組織戶外營隊、露營探險和家庭交換等遊戲任務，讓家長和孩子們有機會實現換位思考，更深入地了解彼此，並反思自己。

此外，陳俊宇還擔任兩岸青年創業孵化器聯盟主席，他希望以旅遊業為媒介，積極促進青年間的交流，為更多年輕人開拓視野、成就事業的舞臺。