藝人「仔仔」周渝民與妻子喻虹淵，2018透過喻的閨蜜馮姓女子購買儲蓄險，沒想到馮女以現金支付保費、預繳有優惠等理由，分5次共騙走3447萬多元，台北地檢署依詐欺罪將她起訴，台北地方法院將馮女判刑2年8月，可上訴。

馮女在2018年以她主管所屬的保經公司名義，與喻女簽約6年期的儲蓄險保單，要保人及被保險人都是周渝民，由喻女以名下帳戶分6期，每期自動轉帳繳納保費684萬7995元。

2019年4月馮女向喻誆稱，若轉帳繳款，因費用甚鉅，恐會引起國稅局查稅，及遭金管會誤認洗錢，希望她以現金繳納，喻女於是改為自行繳款，並將698萬交給馮，作為第2期保費。

2020年4月，馮女又以保險公司通知要提前繳費為由，騙走第3期保費684萬多元，之後又佯稱預繳第5、6期保費，可獲折扣，且保險期限屆期後可退還，再騙走2期保費各684萬多元。

2021年9月，喻女收到催繳通知，於是向馮詢問，沒想到她竟騙說系統問題，她假稱處理完後要補交第4期保費並收694萬多元，但喻女事後又收到催繳訊息，詢問後才知受騙。

喻女共被騙走5期保費共3447萬4745元，她提出告訴，北檢偵結，認定馮女構成5次詐欺犯行，起訴並請法院就5次詐欺犯行各別判刑，未扣案的3447萬多元，如裁判前未能實際發還喻女，請求法院依法沒收，或追徵其價額。