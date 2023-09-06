花蓮縣吉安鄉重陽禮金將在本月15日陸續匯款至長者指定帳戶，現金領取者25日起至下月5日止，可到指定地點領取。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉每年都會發放600元重陽禮金向長輩致敬，今年持續發放，並首次將年齡門檻下修至65歲，屆時將有逾1.5萬名長者受惠。鄉公所表示，禮金本月15日將陸續匯款至長者指定帳戶，現金領取者本月25日至下月5日止，可在指定地點領取。

吉安鄉歷年600元重陽敬老禮金發放年齡為70歲以上長者，過去需到指定地點領取現金，相當不便，鄉公所2年前啟動轉帳服務，增添領取便利性，今年更因應高齡化社會來臨，將年齡門檻下修至65歲，預估共有1萬5576人受惠。

鄉公所統計，採匯款者約1萬625人，維持現金發放則有4951人，公所將在9月15日提前將重陽禮金匯款至長者指定帳戶，採現金領取部分則以專函通知，安排9月26日至10月5日止於指定地點領取。

現金發放地點及時間分別為，光華村9月26至27日在光華活動中心；干城村9月28日在干城活動中心；北昌村9月26日至10月4日在北昌活動中心；宜昌村於9月26至28日在宜昌活動中心；福興村9月26至27日在福興（舊）活動中心；南華村於9月28日在南華老人館；仁安村9月26日在仁安活動中心；仁和村9月27日在仁和活動中心；慶豐村9月26至27日在吉安好客藝術村；南昌村9月27至28日在阿美文化館。

仁里村9月26日至10月4日在仁里活動中心；永興村9月26至27日在永興活動中心，28日在全民社區管理室；太昌村10月2至3日在太昌活動中心；永安村10月4至5日在永安活動中心；勝安村10月2至4日在勝安活動中心；東昌村10月2至3日在東昌活動中心；吉安村10月2至5日在吉安鄉村聯合辦公處；稻香村10月2日在吉安鄉村聯合辦公室，3至4日則在稻香活動中心。

鄉公所表示，未來會持續推廣重陽禮金轉帳服務，如長輩有意改以轉帳方式領取，可攜帶身分證影本、存摺封面影本及印章，到公所社會課申請，將在明年起改匯款至指定帳戶。