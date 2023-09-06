●聯合航空周二收跌2.5%，盤中一度下挫4.7%，因為IT系統問題導致班機停飛一小時。

●Airbnb大漲7%，黑石集團（Blackstone）漲3.6%，報導稱這兩檔在股票將納入標普500指數。

●甲骨文漲2.5%，巴克萊將該軟體公司股票評級從「持有」（equal weight）上修升為「加碼」（Overweight）。

●特斯拉大漲4.69%，收在256.49美元，因在中國大陸的銷售額增長。數據顯示特斯拉降價搶市的策略奏效，8月在中國售出84,159輛電動車，年增9.3%，儘管成長力道仍然遠落後當地競爭對手比亞迪。中國新能源車龍頭比亞迪8月在中國的銷量較去年同期大幅成長58%，為274,086輛。

●瑞幸咖啡ADR收漲5.1%，報33.50美元，創下2020年3月11日以來新高，盤中一度飆漲逾7%。瑞幸與貴州茅台推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」首日銷量突破542萬杯，單日賣破1億元人民幣。瑞幸今年以來股價大漲52.59%。