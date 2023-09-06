俄羅斯持續以無人機攻擊烏克蘭南部多瑙河畔的基礎設施之際，羅馬尼亞總統約翰尼斯今天表示，俄羅斯對鄰國烏克蘭的攻擊目標「非常、非常接近」羅馬尼亞邊界。

法新社報導，約翰尼斯（Klaus Iohannis）在與盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）舉行聯合記者會時表示：「我們險遭攻擊…經證實，遇襲地點在距我國邊界800公尺處，非常、非常接近。」

烏克蘭昨天宣稱，俄羅斯無人機夜間襲擊多瑙河上的烏克蘭伊斯梅爾港（Izmail）基礎設施時，在北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞領土墜落及爆炸，但布加勒斯特當局明確否認這項說法。

約翰尼斯今天在記者會中表示：「沒有殘骸、無人機或任何裝置的其他部位落入羅馬尼亞。」這番話呼應了羅馬尼亞國防部昨天對此事的說法。

約翰尼斯在羅馬尼亞中部的欽庫（Cincu）軍事基地說：「是的，我們很擔心，因為這些攻擊發生在距離羅馬尼亞邊界很近的地方。」「我們十分警惕」。

布加勒斯特強烈譴責俄羅斯攻擊烏克蘭在多瑙河畔的基礎設施。

俄羅斯7月退出聯合國與土耳其去年斡旋達成的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）後，莫斯科加強了對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區的攻擊力道，這些地區擁有對農產品出口至關重要的港口和基礎設施。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120906