近期農業部給予專案進口蛋業者的價差吸收引發爭議，尤其合作貿易商「超思公司」資本額、貿易實績、復業後無縫接軌政府的專案進口受到強烈批評。歷經多日質疑後，農業部今(6)日主動公開與超思公司的合約，農業部長陳吉仲強調，超思資本額只有50萬，但在先墊付貨款上，超思顯然有清償能力。

針對超思在本次專案進口的爭議，在野黨與民眾提出許多質疑，農業部自8月27日起頻發新聞稿澄清與駁斥各方質疑，截至今日已有10則新聞稿，甚至不排除對「假訊息」提告，陳吉仲臉書則發了6則動態，密集程度堪比當時的萊豬風波。

農業部今天主動公開中央畜產會與超思公司簽定的緊急進口雞蛋合約內容，並提出合約六大重點，向社會大眾證明政府不是補助特定進口商，而是吸收關稅、營業稅和管銷成本。

合約重點一，業者是依照國外原廠供應商的報價向中央畜產會請款，就連匯率都會調整金額，讓業者不會因為匯差賺取利潤，因此沒有圖利業者的空間，而業者要先墊付貨款，超思顯然有清償能力。

合約重點二，合約載明報關作業費用包含關稅、報關、報驗、內陸運輸等費用採實支實付，業者先付款後提送付款證明給畜產會才能請款，因此沒有圖利業者的空間，這筆款項由政府吸收，如同農業部一再強調，政府是吸收價差和關稅等費用，而非補助進口商。

合約重點三，業者採購貨品完成報關作業後，送到甲方指定的地點完成交貨，也就是說，業者進口雞蛋檢驗合格完成報關後，直接送往中央畜產會交貨，所以貿易商不需要自行設立倉儲，本專案的9家貿易商也都沒有自行設立倉儲。

合約重點四，退換貨費用由業者自行負擔，合約中載明，如果巴西雞蛋於報關查驗作業發生雞蛋品質不符合規定時，要由業者自行辦理退換貨等相關作業。

合約重點五，雞蛋數量並非無限量採購，而是中央畜產會要先呈報農業部確認數量才辦理採購，採滾動檢討，因此可以避免超量購入，以保障國內蛋農的權益。

合約重點六，由政府吸收的管銷費用在合約中以服務手續費呈現，此為管銷成本之一，設定業者可收取上限是採購貨款的8％，此項費用包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等等，本款項也是由廠商先墊付，貨品驗收後才付款。

陳吉仲表示，整份合約沒有圖利廠商的空間，政府吸收的是各項報關作業費用包含關稅和管銷費用，報關費用需實支實付方式請款，就連管銷費用都有設定請領上限，為採購貨款的8%，籲外界勿再繼續抹黑，「該提告的一定會提告」。