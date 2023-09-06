依據國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙、超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸，共9.5萬個學生受菸害。國教行動聯盟今天呼籲主管機關應立即修改加熱菸審查辦法，堵住漏洞與破口，以防止青少年受害。

國教盟表示，今年初《菸害防制法》修法雖然通過禁止電子煙、納管加熱菸，然而一方面加熱菸對青少年吸引力高、危害性大，另一方面加熱菸審查卻欠缺嚴格把關與本土研究，一旦貿然開放，最容易被新型菸品吸引的青少年將成受害最大族群，這也就是菸商強力動員要求國健署儘速開放加熱菸上市的最大目的。

國教盟說，台灣在修法之前禁用加熱菸，但在無孔不入的網路社群與實體店面行銷與推波助瀾下，國高中生加熱菸使用率已達2.33％（依據107年全球青少年吸菸行為調查），不僅與已開放加熱菸的韓國不相上下，甚至比同期禁止的美國1.6％更高。

美國研究發現，即使加熱菸的煙霧肉眼難見，密閉空間中吸食加熱菸PM1平均值卻從9.1微克／立方米，增加至1511.3微克／立方米，增加166倍，加熱菸仍有二手菸及三手菸危害問題，一旦深入人體肺部及血管，即可能對呼吸系統與血液系統造成傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

國教盟指出，政府訂定的加熱菸審查辦法要求菸商繳交「致未滿20歲之人及初始吸菸者，使用該產品之有關資料」，根本是「請鬼拿藥單」，並且該項資料並未列入核駁之必要條件，形同漠視加熱菸對青少年的影響。

國教盟說，今年3月媒體委託《台灣指標民調》所做的「加熱菸相關議題調查報告」，高達87.4％的民眾表示「台灣20歲以下民眾使用加熱菸的行為及影響」之研究應由政府主管機關進行，不應由利益掛夠的菸商來做。主管機關也應修改加熱菸審查辦法，防止青少年受害。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。