土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）4日在俄羅斯與俄國總統普丁舉行會談，不過峰會上的口譯出包，將艾爾多安的談話譯錯，譯成「俄羅斯與土耳其之間的戰爭」，讓艾爾多安意外向普丁「宣戰」，畫面顯示，普丁聽到這句時，似乎露出困惑的表情。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，土耳其總統艾爾多安4日在俄羅斯遊覽勝地索契（Sochi）與普丁舉行會談，試圖讓黑海穀物協議起死回生。

不過在峰會開場時，口譯似乎將艾爾多安的發言翻譯錯誤，意外讓土耳其對俄羅斯「宣戰」。

口譯這樣翻譯艾爾多安的開場白：「俄羅斯與土耳其之間的戰爭…烏克蘭與俄羅斯之間的現況…是這次來訪的背景。」艾爾多安表示，他希望居中斡旋黑海協議，為全球最貧窮的國家供應糧食。

Turkey's President Erdogan 'declares war' with Russia thanks to an interpreter's blunder in front of a surprised Putin.



Erdoğan dramatically appeared to declare war on a surprised Vladimir Putin when they met today.



'There is war between Russia and Turkey,' announced the… pic.twitter.com/WA9v5tc0bV — Yasmina (@yasminalombaert) September 4, 2023

他繼續說：「而您的邀請，我們很高興收到這份邀請，我的代表團也很高興收到邀請。」

畫面顯示，普丁聽到「戰爭」字眼時，抬頭看了艾爾多安一會兒，似乎露出困惑表情。

報導指出，土耳其總統府公布的艾爾多安發言逐字稿中，並沒有宣戰的言論。Telegram帳號「Crimean Wind」則砲轟口譯犯下「史詩級錯誤」。

目前尚不清楚這名男口譯是土耳其人或俄羅斯人。

俄羅斯7月退出「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），並且多次轟炸烏克蘭黑海港口敖德薩（Odesa）的糧食出口儲存設施，導致全球糧食危機風險升溫。不過在與艾爾多安會談後，普丁仍表示除非俄羅斯的條件獲得滿足，莫斯科才會重返協議。