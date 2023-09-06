新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示，近期美國10年公債殖利率不再創高，轉為區間震盪，預估美國聯準會9月升息機率降低，市場共識認為11月將升息1碼，且有很高機率是11月為本輪升息循環終點，伴隨華爾街最新上修美股企業Q3獲利展望，為近兩年來首見，預估從9月開始，在美國聯準會可能入進入升息終局之際，加上企業獲利轉趨樂觀，全球股債市低接買點隱然浮現，也提供全球多重資產基金，開始布局2024年優質資產良機。

陳世偉表示，根據2006年、2018年兩次美國「升息觸頂」後相關統計數據顯示，過去全球股市在升息觸頂3個月後，平均上漲達3.99%；如果是觸頂6個月後，平均漲幅來到10.46%；如果是觸頂1年後，全球股市平均報酬更上看到17.27%；同樣觀察全球債市，全球投資等級債在升息觸頂3個月後，債市上漲5.14%、6個月後上漲9.85%，1年後績效更來約22.6%雙位數表現。

陳世偉指出，根據FactSet最新調查，華爾街上修美股企業獲利展望，調高標普500成分股公司Q3盈餘，為兩年來首見，在2024年企業獲利轉為樂觀，加上科技產業庫存周期有望於今年末好轉，有機會帶領製造業明年朝向復甦，明年股債市預期看好下，現階段反而是布局2024年景氣復甦的投資時點。

另外，陳世偉強調，從歷史統計數據來看，目前進入9月份，依過去10年來全球股債市的每月報酬統計，發現9月份通常為一年當中表現最差的月份，由於2024景氣復甦投資上車潮已啟動，陳世偉認為，趁歷史統計市場表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點。

陳世偉建議，現階段適合透過全球多重資產基金的攻守兼備特性，進場先卡位布局股債優質資產，透過主動管理精選個股及持債，還能掌握基本面較佳的切入時點，同時，透過投資團隊主動管理，確保投資標的高品質及風險控控，有望卡位未來景氣復甦格局下，股債市甜蜜的初升段行情，中長線價差報酬有利可圖。