今年6月中旬，台灣就曾組成產業團前往捷克及波蘭參訪，當時由胡開宏擔任領隊，並在參訪過程中獲邀參與此次的波蘭國防展，胡開宏於8月4日當選國防產業發展協會理事長後，再次帶團出訪東歐地區最具指標性的國防工業展。

國際間俄烏戰事殷鑑不遠，各國在國防軍備上的需求程度高於以往，胡開宏以「國防產業發展協會」及「航太工業同業公會」兩公協會理事長身份，率台灣國防產業訪問團於波蘭凱爾策國際國防展(MSPO 2023)國際展覽中心，在我駐波蘭代表處吳尚年大使見證下，與波蘭國防產業商會(PCNDM)會長分別簽署「台灣國防產業發展協會與波蘭國防產業商會合作交流瞭解備忘錄」及「台灣區航太工業同業公會與波蘭國防產業商會合作交流瞭解備忘錄」，此次除代表台灣軍工產業在世界供應鏈中具備重要角色，身兼兩公協會理事長，將帶領成員一起走向國際，拓展歐洲國防與航太業務及市場。

胡開宏表示，台灣國防產業發展在政府政策支持與民間產業配合下，已進入關鍵發展階段，而台波雙方簽署國防產業界的合作交流備忘錄是第一步，希望未來持續良性發展，加深兩國國防產業合作，並推動產業互動及技術交流，進而活絡經貿往來。