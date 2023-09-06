神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac很早就意識到LiFi技術能從本質上改變許多企業作業和溝通方式的可能性。透過與Signify的合作，我們全力投入設計、製造和嵌入創新的強固型LiFi解決方案，讓我們的客戶能夠將此成為現實。」

Getac多年來持續走在LiFi(Light Fidelity)創新的最前線，率先透過使用外部轉換器，設計能整合LiFi技術的強固型裝置。如今更進一步，將該技術完全嵌入強固型裝置中，再次成為業界第一。Geta目前密切地Signify針對其Trulifi技術展開專案合作，目標是LiF技術提供給客戶。

Signify和Getac都是「光通訊聯盟」(Light Communication Alliance；LCA)的一員。該聯盟由業界領導者、研究人員和新創所組成，相信光無線通訊(Optical Wireless Communication)得以改變企業連線及通訊方式。LCA認為推動光通訊需要採用協作型生態系統，成員間必須密切合作，研究、開發和部署可行的LiFi技術。

將上述優勢與Getac強固型解決方案的可靠性相互結合，便可在各產業中解鎖許多全新的強大應用，提供需要在艱困環境中作業的專業人士運用。例如，LiFi的佈線要求非常少，讓國防專業人員能夠在數分鐘內，裝設好高度安全的現場通訊網路。另外，LiFi在射頻受限或禁止射頻的環境中特別有用。例如工業製造等產業，射頻基礎設備可能有干擾安全運作的疑慮，LiFi則能協助該類產業的數位化轉型。

Signify LiFi系統事業部全球市場負責人Mark Gunther表示：「LiFi某些顛覆傳統規則的應用和使用情境，都是發生在工作條件極具挑戰性的產業，因此強固解決方案是整個技術中不可或缺的一部分。Getac為強固型運算領域的全球領導者和LCA一員，是幫助我們釋放光的力量，以創造更光明生活和美好世界的絕佳合作夥伴。」