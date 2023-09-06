根據58同城、安居客5日發佈的2023年《8月國民安居指數報告》顯示，8月大陸65個重點城市整體新房找房熱度單月上漲6.1％，顯示大陸各線城市找房熱度全面上揚。其中一線城市新房找房熱度單月上漲8％；二線城市上漲5.9％，三四線城市上漲5.2％。

從具體城市來看，深圳找房熱度在一線城市中的單月漲幅最高、達到11.8％，北京則上漲8.6％、上海上漲5.3％、廣州熱度上漲8.8％。另外東莞、無錫的新房找房熱度更上漲超過20％，其他如昆山、寧波、保定、嘉興等城市的漲幅也超過10％。

根據中新網報導，從另一項反映市場預期的經紀人信心指數來看，8月房地產經紀人信心指數為95、較上月上漲0.5％。有41.6％的經紀人認為二手房成交量將基本持平，有35.1％認為9月二手房需求量將上漲。

近期，房地產相關政策密集發布，釋放出強烈的「穩房市訊號」，同時作為風向球的上海廣深也陸續落地「認房不認貸」政策，58安居客研究院院長張波表示，通過政策釋放出一批自住需求，無疑將有利於一線城市房地產熱度回升，並帶動更多城市的房市走出低迷行情。

同時，降首付門檻、降房貸利率以及降存量房貸利率等大招，也為整體市場提振信心。張波認為，當前政策在全大陸的層面統一推進，由於政策影響面大，對房市預期改善料較為明顯，同步保障剛性、改善性兩類需求，對於房地產市場回歸到平穩健康軌道將起到重要作用。