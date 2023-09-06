影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，台灣高檢署今年8月17日駁回台北地檢署再議，向心、龔青夫婦及蘇錦龍3人不起訴確定、王強華因死亡獲簽結。向心、龔青夫婦被檢調偵辦違反國安法案長達1363天，終於洗刷2人遭誣陷「共諜」之名。

自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選，幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在桃園機場攔截將出境的向心夫婦，台北地檢署檢察官複訊後依涉嫌違反《國安法》將2人改列被告，並限制出境。

由於本案發生在2020年總統大選期間，蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，但北檢歷經2年偵查，曾向「五眼聯盟」澳洲提司法互助遭拒，且查無向心夫婦涉及共諜證據，2021年11月12日將向心夫婦及房屋租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍6人全部不起訴。

北檢依職權將全案送高檢署再議，蘇劍鋒、林旭2人獲不起訴確定，但台高檢認為北檢未釐清台澳司法互助事宜，去年1月將向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人發回北檢續查。

北檢再經1年偵查，釐清台澳司法互助事宜，也查無向心夫婦涉及共諜的金流，今年5月10日第二度不起訴向心夫婦共4人。

北檢依職權二度送高檢署再議，台高檢經3個月的自為偵查後，確認向心等4人涉共諜案罪證不足，北檢再議無理由，17日駁回向心、龔青、蘇錦龍3人再議案，3人獲不起訴處分確定，王強華則因在台高檢調查期間死亡，依法應簽結。