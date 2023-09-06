男女交往價值觀很重要，一名男子表示，女友是公務員，周末會固定和朋友出遊，一開始他會參與，但後來才發現這樣根本存不了錢，女友的存款也停留在10萬元，沒有任何存錢目標，讓他開始思考兩人是否該走下去，網友認為兩人價值觀不合，若是以結婚為目標，可放生。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，交往初期很欣賞女友樂觀、開朗又活潑的個性，現在卻覺得對方放縱到毫無意識；女友是公所的公務員，休假時間很固定，幾乎每個周末都會旅遊，如爬山、衝浪或去離島旅行等。

原PO表示，一開始他會參與，後來發現太燒錢，都是不必要的旅遊跟社交，女友的存款永遠只停留在10萬元上下，讓他開始思考女友的目標為何？每次兩人提到存錢計畫，女友總是冷冷說一句「就這樣過一生吧！」他難過地問「我是不是該放生？」

貼文引發網友熱議，「就價值觀不一樣」、「如果將來目標是踏入婚姻，是我會選擇放生，如果只是交往而已，是可以繼續」、「你是她老公嗎？不然管那麼多幹嘛？」。