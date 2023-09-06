名媛朱立安以投資AXIS、VCH基金為由，自2013年至2020年詐騙廣達集團董事長林百里的妻子何莎、已故名作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等30多人，金額逾4億元，一審台北地方法院依證券投資信託及顧問法等罪判她有期徒刑12年，另依偽造文書罪判刑4月，上訴後。台灣高等法院今就證券投資信託及顧問法部分改判10年徒刑。

檢方起訴指控，朱女虛設多家境外紙上公司，2013至2015年5月擔任香港某證券公司台灣聯絡人，得知白男2013年在開曼群島設立AXIS基金公司，未經金管會核准，銷售AXIS全球戰略創新高收益基金。

2014年9、10月朱認識廣達董事長林百里妻子何莎，伺機親近關心，雙方認識2個月後，朱就推銷AXIS基金，何匯出420萬人民幣買基金。2016至2020年間，朱女等人因招攬投資款已支付利息及贖回款「挖東牆補西牆」，仍繼續推銷基金，再騙何100萬美金，何莎共被詐騙約5000萬元。

另朱、黃誆稱AXIS基金獲利可期，帶投資人到香港中環辦公室簽署認購文件，2013年至2015年吸金1億1988萬元。朱女等人後將AXIS基金變更管理人，另推出VCH基金，吸金3億7089萬4730元，除付利息及贖回款，481萬多元美金匯到朱公司帳戶，期間朱還用小畫家電腦軟體繪製不實的高獲利投資報表，取信誆騙投資人。