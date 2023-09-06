東歐強權塞爾維亞搶下4強門票，力求隊史第3面世界盃金牌，不過近日陣中卻傳出壞消息，小組賽碰上南蘇丹的比賽，塞爾維亞球員賽門尼奇（Borisa Simanic）遭到南蘇丹選手肘擊，導致腎臟部位受傷。塞爾維亞表示，賽門尼奇已經接受2次手術治療，甚至不得不拆除腎臟。

事發在比賽剩下最後不到2分鐘，塞爾維亞已經取得28分領先，南蘇丹球員努尼奧莫特（Nuni Omot）強攻籃下，左手肘打在了賽門尼奇的左腹部，裁判沒有任何表示，賽門尼奇隨後痛苦蹲在地上，隨後被送往菲律賓馬尼拉一家醫院進行緊急手術。

塞爾維亞發出聲明，賽門尼奇在第一次手術時出現併發症，導致傷病出現惡化，因此需要再次進行手術，最終切除一顆腎臟。此外手術前還出現血型匹配問題，好在隊友願意輸血解決情況，賽門尼奇將在馬尼拉住院一段時間，剩下的賽程確定不會上場。

賽後南蘇丹遭受大量種族歧視字眼謾罵，努尼奧莫特對塞爾維亞和賽門尼奇表示歉意，「我無意做出任何骯髒舉動，希望你早日康復，我會為你祈禱。我從來不是一個骯髒的球員，我會發自內心向球員道歉。」值得一提的是，努尼奧莫特下賽季將加盟T1聯賽台中太陽，曾經拿下非洲聯賽MVP。