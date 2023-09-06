此次海葵颱風來襲，高雄地區風強雨勁，曾經釀成高雄地區8萬戶停電！台電高雄區處的人員在風雨中投入搶修工作，努力復電，減少颱風對用戶帶來的影響。這當中有一對兄弟張峻瑋、張峻誠分別在線路課、施工班，兩個人都在這次颱風期間出勤搶修。已在台電工作33年的爸爸張昭穎表示，自己目前在梓官服務所服務，雖然回家很少分享工作上的事，但他相信，「一枝草，一點露。」兒子們在台電所受過的專業技能和訓練，一定可以讓他們度過每一個難關，他唯一會叮囑兒子的只有「一定要做好自護！自己要照顧好自己！」

張峻誠(位於昇空車上)於海葵颱風來襲期間，前往梓官區四維路進行夜間搶修，當晚因風雨過大，該址一處工廠廠房屋頂的鐵皮被吹落壓在高壓線導線上，造成停電事故。（圖片來源：台電高雄區處提供）

82年次的哥哥張峻瑋表示，他進台電5年，彰師大畢業的他，當初考台電是因為考量少子化可能帶來影響，又因從小看到爸爸在台電工作，就想嘗試看看。這次颱風搶修，他主要協助搶修的地區包括田寮、阿蓮、大岡山，對於冒雨連夜搶修，他沒有覺得特別辛苦，因為遇到的不懂的就謙虛請教現場的老師傅和老前輩，大家都很願意指導分享，比較大的挑戰就是抵達事故現場時，往往要快速掌握事故發生的原因及現場狀況，才能判定如何在安全的情況下，進行處置、修復，這些都是需要經驗的累積。

海葵颱風來襲期間，因岡山區大埔路颱風風勢較強，造成低壓斷線，張峻瑋(中)和其他同仁前往事故現場進行接線復舊工程。（圖片來源：台電高雄區處提供）

弟弟張峻誠小張峻瑋1歲，他說自己是在考試期間，有跟哥哥討論過考試方向，但工作以後，因為服務部門不同，所以遇到工作上的問題，主要都是和線路課同事、前輩請教，過去因為爸爸在服務所任職，也有特別請教過電表上下傳相關問題。有關這次海葵颱風的搶修，線路課主要協助橋頭巡修課責任轄區的事故，印象深刻的是自己在梓官臨海地區因颱風風勢強大，導致架空線路脫落，當時他們緊急冒雨搶修，結果一完成復電，當地居民還特別感謝台電的協助，讓他覺得感動，更感受到這份工作的意義。

台電高雄區處有一對兄弟張峻瑋(左)、張峻誠(中)分別在線路課、施工班，兩個人都在這次颱風期間，一同投入搶修工作。他們的爸爸張昭穎(右)現職於梓官服務所服務。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電高雄區處處長張以諾表示，很感謝台電同仁在這次搶修過程，不眠不休、戰戰兢兢的努力，海葵颱風不僅為高雄帶來狂風暴雨，且發生二次登陸的罕見情況，也是前所未見！自己很幸運擁有一個很棒的團隊，能頂住這樣的壓力，在風雨之中的30個小時內，完成搶修工作，讓高雄民眾在今天恢復日常的工作與生活，是台電一直持續，並努力在做的事！