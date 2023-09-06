51歲女星溫翠蘋曾參加環球中國小姐選美奪下亞軍，之後參加世界環球小姐獲得第十一名，出道後曾演出周星馳電影《唐伯虎點秋香》；近期她在節目中提到，因父母重男輕女，導致她與弟弟感情不好，甚至小時候曾與弟弟爆發肢體衝突，弟弟還拿刀劃了她一刀，讓她當場血流如注。

溫翠蘋日前到陳志強、苗可麗主持的節目《阿姐萬歲》擔任來賓，她透露，自己有三女一男的兄弟姐妹，但因父母重男輕女，所以弟弟在家中根本就是橫著走，「有時候弟弟都把我們姐妹的點心吃掉，告訴媽媽，媽媽也無所謂不了了之」。

她表示與弟弟最大一次衝突，是在小時候兩人搶奪美工刀的過程中，弟弟突然劃了她一刀，兩人因此感情決裂，溫翠蘋的手上也留下了一道疤痕，讓她直呼：「怎麼不把弟弟抓去關」，心裡相當不平衡。

然而，在溫翠蘋15歲全家移民到阿根廷之前，她已經長達三年沒和弟弟說過話，回到家就把對方當空氣，弟弟也無所謂，直到移民到阿根廷因人生地不熟，才讓溫翠蘋覺得自己應該要懂事了，主動去與弟弟說話，而姊弟倆在長大後感情也不錯。