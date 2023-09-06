大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠建議，失智患者要與社會多互動。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

台中80多歲蔡姓老翁，多年前兒子驟逝，愛妻也因病相繼過世，剩下他一人獨居，大甲李綜合神經內科主治醫師張峻誠透過居家照護認識他，因老翁長期獨居，「只相信張醫師一人」，不論生病、生活起居都致電給醫師，張峻誠化身老翁家人經常陪伴，讓他不孤單。

張峻誠表示，蔡姓老翁多年前妻子因腰椎骨折無法走路，前往對方住家進行居家醫療，時間久了便認識對方。1年多前老翁妻子病逝，由於他的兒子在更早前過世，獨留他一人，雖然孫子每個禮拜皆會從市區返家探望，但是老翁經常感到孤單寂寞。

張峻誠透露，蔡姓老翁個性比較內向，不喜歡與其他人互動，也不愛去社區據點參加活動，近期在長照2.0計畫社工的幫忙協助下，回到醫院看診，檢查後發現，老翁不僅有三高，還有攝護腺肥大及輕微失智，每次老翁看診返家後，只要身體不適或是生活起居遇到困難，還是想要聊天，便打電話到醫院，透過居家護理聯繫醫師。

「老翁只信任我一人，把我當成他的家人一樣。」張峻誠說，老翁因長時間獨居常覺得孤單，因此，每次老翁致電給他聊天，談論的內容不是以病情為主，而是單純的閒話家常，例如：他會跟老翁說，「今天吃飯吃什麼菜？都看什麼電視節目？」同時提醒他天氣熱要多喝水，有空可以多出門散步，要早點休息等等。

張峻誠說，他從事居家醫療至少6年，病患只要行動不便、不能出門，符合健保資格，便能主動申請居家醫療。如果目前已在家中，可以電洽居家醫療服務特約機構，如果在住院中，可以洽詢醫院內的出院準備服務小組。他會跟著護理師前往病患家中，幫助病患藥物整合，包括三高、失智、睡眠、關節疼痛、神經痛等藥物，或是進行鼻胃管、氣切管、尿管的更換。

張峻誠表示，老翁因罹患多種病症，因此，透過藥物整合治療病情。他指出，獨居或是有輕微失智的長輩，最需要的人便是陪伴與關心。早期的失智症，會有記憶力衰退、注意力減弱、意識混亂、個性或行為改變、冷漠、孤僻或憂鬱等徵狀，也無法好好處理生活瑣事，建議能走入社區據點做復健，與人互動，有規律的運動，飲食上少糖、少鹽，每天攝取5份蔬果，更重要的就是家人、親友陪伴多聯絡感情，才能控制病情。