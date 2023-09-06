為義大利退出一帶一路降低衝擊，義副總理兼外交部長塔加尼今天將結束為期3天的訪中行程。從簽署到退出，其背景、計畫效益、過程中引發的國內爭議，到後來選擇退出，以及退出後的中義關係，一帶一路在義國到發生什了麼事？

據義媒哈芬登郵報（HuffPost）報導，義副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天將結束為期3天的訪中行程，為義國退出一帶一路降低衝擊。塔加尼此行雖未直接對中國說出將退出一帶一路，但在對話中間接暗示，退出勢在必行。

一帶一路的簽署與2019年剛上任的時任義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）所處時空背景有相當大關係，他在希望振興國家經濟與政治相對親中下，與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU） 。義大利成為第一個、也是迄今唯一加入這項計畫的七大工業國集團（G7）成員國。

這項備忘錄以5年為期，如果兩方不採取任何動作，效期會自動在2024年3月延續，除非其中一方在2023年12月前退出。

然四年多過去了，在今年年底前，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）即將面臨她上任以來經濟成本可能最高的外交政策選擇。這些年中，一帶一路在義國內引發諸多討論與疑慮，許多大型計畫遭擱置，經濟也未見起色，義國主權甚至有被侵害的疑慮。

梅洛尼在談到與中國的雙邊貿易時表示，義大利對中國的出口雖有所增長，但並沒有達到備忘錄承諾的增長速度。實際上，2019年義國對中國的出口總額為130億歐元，2020年128億歐元，2021年157億歐元，2022年164億歐元。

然而，中國對義大利的出口卻呈現驚人增長，從2019 年的317億歐元增加到2022年的575億歐元（尤其是電子產品、服裝、機械）。中國成為義國的第2大供應國，但義國卻是中國的次要貿易夥伴，是排名第24的供應國。

此外，中國近年藉一帶一路之手伸入義國重要港口，如義國東北方的里雅斯特（Trieste）和海底電纜等基礎設施，此外，中國控制的5G數位基礎設施也對歐洲構成重大風險。

自梅洛尼當選以來，其親美、親大西洋路線明顯，上任後便積極參與歐盟事務，試圖在地中海、印太地區與大西洋聯盟發揮影響力，提升國際地位。因此，續簽一帶一路與否，不僅受經濟、政治影響，與外交政策也有相當大的關係。

梅洛尼已多次表達對一帶一路的疑慮，甚至曾說「如果我明天早上必須簽署該備忘錄的續約，我幾乎看不到這樣做的政治條件」。其他政府官員也多對一帶一路感到不滿。

義大利外交部長塔加尼曾說，「我們沒從一帶一路得到多少好處，這在技術上已經證明了」；義國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）更表示加入一帶一路是「臨時且糟糕」的決定。

然而，義大利退出一帶一路仍然是北京的一大痛處，尤其對中國來說，面子很重要。如果義國不續簽將無異於傳遞出不信任中國全球倡議的訊息。

然事實上，義國不續簽這個決定對北京來說並不意外，自從梅洛尼政上任以來，中國政府就已經對她在一帶一路的續簽意願上抱持懷疑態度，並強調梅洛尼從上任第一天起就已經說明了她對此事的想法，其他關鍵部會態度也是如此。

俄羅斯入侵烏克蘭與中國在俄烏戰爭上的立場，以及北京和華盛頓之間日益緊張的局勢更是鞏固了此一趨勢。

但即使不續簽，義大利仍設法協商出一條不會讓北京丟面子的「溫和出路」，並且確保能夠開啟一段更加穩定和可控的雙邊關係，避免北京過度不滿。梅洛尼認爲與中國的關係不會變得複雜，中國可以成為義大利奢侈品的優秀合作夥伴。

誠如她過去所言，儘管義大利是唯一簽署一帶一路的（G7）成員國，但卻不是跟中國經濟與貿易關係最密切的歐洲和西方國家。羅馬的目標是像巴黎和柏林一致，與北京建立良好的關係，即使在重要領域，但不一定要參加一個全面性的戰略計畫。

在退出後的中義關係上，「蟻報」（Le Formiche）4日報導，羅馬和北京準備在一帶一路決定不續簽後，雙方均希望此議題可就此翻過頁，避免關係過度緊張。中國媒體「南華早報」4日發表的一份分析中也表示，羅馬退出一帶一路不會成為雙邊關係的根本性挫折。（編輯：陳承功）1120906