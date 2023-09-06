保育人員巡察發現望安保護區一處卵窩土層有鬆動卻無爬痕，而開挖將沙堆內的體弱海龜救出。（澎湖農漁局提供／許逸民澎湖傳真）

綠蠵龜的重要產卵棲地～澎湖縣望安鄉綠蠵龜保護區傳喜訊，今年7月13日上岸產卵的卵窩，在本（9）月3日海葵颱風來臨前夕順利孵化，雖然全數幼龜都埋在沙裡，經保育人員發現而緊急開挖救出29隻海龜，也寫下澎湖今年第一筆海龜卵窩順利孵化記錄。

澎湖縣政府農漁局表示，保育人員是巡察時發現這窩土層有鬆動跡象的變化，但卻不見爬痕，因此判斷是體弱出不來。加上海葵颱風影響，在當時當地海況惡劣下，所以經與澎湖漁業生物研究中心評估後，就於當日上午緊急挖開卵窩，並將全數幼龜暫送澎管處望安綠蠵龜保育中心安置，待今日風浪條件允許後，再送至澎湖漁業生物研究中心調養。

農漁局強調，這窩孵化的卵並非是今年6月28日晚，第一批上岸母龜下的卵，目前該批卵窩還不見已孵化跡象。而3日發現保護區內這處已孵化卵窩，孵化率85％，共29隻幼龜，將持續對未孵化卵窩進行監測。

農漁局說，這窩算小卵窩，算年輕的龜，所以僅34顆，不然一般正常都50-70顆，而能破百的都是大型卵窩老海龜了。並把這海龜孵化，歸功於縣府於繁殖季前針對6處保護區進行沙灘整治，以利母龜上岸產卵。

根據保育記錄，6月28日晚發現有2隻母龜上岸產下2個卵窩，其中一隻產卵紀錄還可追溯至28年前（1995年），是相當年長的海龜媽媽，後續並產下4窩卵。且這隻母龜歷經11至12個產卵季、從1995年至2015年這28年期間，平均每2至3年皆會回到網垵口沙灘產卵，對產卵棲地相當專一，也刷新當地紀錄。

農漁局提醒，望安島沙灘是綠蠵龜重要繁殖棲地，也是台灣地區目前僅存較穩定的產卵地，每年5月至10月為綠蠵龜繁殖季，晚上8時至隔日清晨5時為保護區管制時間，請民眾切勿擅闖干擾，以免觸犯野生動物保育法相關規定，違者處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰金。