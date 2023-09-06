惡魔回歸《大法師：信徒》，附身兩女雙倍恐怖遭殘忍折磨。（環球影片 官方頻道）

50年前，影史最可怕駭人的恐怖片《大法師》首度登上大銀幕，驚嚇了全球無數的觀眾，在當年這部改編自威廉彼得布拉蒂同名暢銷小說的恐怖片上映後，不但創下驚人的票房紀錄，也榮獲10項奧斯卡獎提名，成為第1部獲得最佳影片獎提名的恐怖片，並且永遠改變了大眾文化。

環球影業即將於10月再度展開1個全新的篇章《大法師：信徒》，由曾經製作許多賣座恐怖片的布倫屋製作公司，以及成功重啟《月光光心慌慌》系列的導演大衛高登格林執導，編劇是彼得薩特勒和大衛高登格林，主要演員有小萊斯利奧多姆、安道得、珍妮弗奈特勒斯、諾伯特里奧巴茲、麗迪亞朱威特、奧莉薇亞歐尼爾、艾倫鮑絲汀。

其中，奧斯卡獎得主艾倫鮑絲汀將在這部全新電影中再次飾演1973年她的經典角色克莉絲麥尼爾，這個角色在《大法師》片中是1名女演員，她的女兒在50年前遭遇的駭人事件永遠改變了她的一生。

《大法師：信徒》5日釋出最新預告，片段中提到人一出生就懷抱著希望與夢想以及對快樂的渴望，但惡魔只有一個願望，那就是讓我們失去信仰，扼殺我們的希望。

《大法師：信徒》恐懼再升級，惡魔發狠一次附身兩名女孩。（UIP提供）

這次，惡魔發狠一次附身兩名女孩，把女孩們折磨得不成人形，讓原本幸福快樂的家庭生活一夕進入恐怖夢靨，雙方家長為了想解救她們四處尋求各種驅魔方法，並找回當年有同樣遭遇的克莉絲麥尼爾幫忙，而惡魔仍舊記得她，並表示這次只有一個女孩能存活，另一個就得死，面對邪惡力量的殘酷二選一，究竟該如何選擇？

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