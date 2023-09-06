國民黨立委參選人李明璇6日凌晨在臉書PO出多張高雄市前鎮區瑞田街道路龜裂的狀況，李明璇指出，道路龜裂的狀況綿延100公尺長，路面突起至少2至3公分，文末更喊話高雄市長陳其邁給居民一條安全回家的路。對此，高雄市工務局表示，道路龜裂是因打設鋼版樁振動造成道路路面破損，現場經技師初步研判無公共安全疑慮，已要求廠商今日完成修復。

李明璇在臉書指出，道路龜裂的狀況綿延100公尺長，路面突起至少2至3公分，機車行經鐵定摔車，至於發生原因是地震還是颱風大雨？她認為魔鬼藏在細節中，裂縫不處理好，將來會變成大坑洞，已通知議員一起協助、聯絡相關單位盡快勘查處理，也請將經過瑞田街、瑞日街的人，特別注意安全。

工務局表示，工務局接獲通報，立即派員至現場勘查，經查係因打設鋼版樁振動造成道路路面破損，現場經技師初步研判無公共安全疑慮，已要求廠商今日完成修復，及持續監測。