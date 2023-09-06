北市一名女子表示，近日姊姊用外送平台點八方雲集鍋貼，卻吃到數十隻蛆，因此身心受創就醫，還遭八方雲集踢皮球，八方雲集發出聲明表示，對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。

八方雲集指出，針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤瞭解，不便多作評論；該店當日並無其他顧客反應，過往亦未發生過類似狀況。

八方雲集表示，當日晚間接獲顧客反應後，客服人員於第一時間關心消費者身體狀況，隔日並由客服主管偕同加盟店長親自前往探視慰問。

投訴人指出，她們打電話投訴八方雲集，事後該店店長和督導帶一盒水果及2千元紅包登門拜訪，竟說「以前就算遇過蛆，頂多1至2隻」，懷疑她們自行將蛆放入餐盒，加上經手外送平台，無法斷定蛆的來源，業者「踢皮球」說法讓她氣炸，「身為消費者，只是想吃到乾淨的食物，難道只能這樣不了了之嗎？」

原PO是5日於臉書社團《爆料公社》指出，上周四（8月31日）姊姊利用外送平台買八方雲集鍋貼及酸辣湯，囫圇吞棗吃了幾顆鍋貼，才發現盒內有白色物體在蠕動，細看才發現是數條小蛆，姊姊當下感到一陣噁心、肚子開始陣痛、全身發癢。