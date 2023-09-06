新華社6日報導，中國國務院總理李強印尼時間5日晚，在雅加達出席中國－印尼工商界晚餐會致詞強調，中印高品質合作空間廣闊、未來可期。願一道拓展綠色能源、數位經濟、生物醫藥、人工智慧等領域合作，擴面增效。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特和約200名兩國工商界代表出席。

李強表示，這是他擔任中國國務院總理以來首次訪問亞洲國家，他將印尼作為訪問首站，是為發展而來、為友誼而來、為和平而來、為合作而來。中國和印尼是隔海相望的好鄰邦、好兄弟、好夥伴，兩國友好關係歷久彌新。近年來，在兩國元首戰略引領下，中印尼關係實現長足發展，為兩國人民帶來了實實在在的利益。兩國互為重要交易夥伴，投資合作跨越式發展，產業鏈供應鏈深度交融，實現相互成就。兩國合作超越雙邊範疇，對區域穩定繁榮具有示範引領意義。

李強指出，越是風雲變幻越應該把握大勢、把握主流。中國和印尼作為開發中大國，和平發展、合作共贏是通向國家振興、人民幸福的必由之路。各位企業家要堅定合作信心，在深化合作中謀求發展，在順勢而為中贏得未來。

李強強調，中國和印尼高品質合作空間廣闊、未來可期。中國願與印尼一道，拓展綠色能源、數位經濟、生物醫藥、人工智慧等領域合作，推動兩國合作進一步擴面增效。希望兩國企業加強高水準創新合作，助力兩國發展。

李強指出，中國將穩步擴大制度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大智慧財產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。希望印尼繼續保持市場開放，為中國企業提供公平公正的營商環境。希望中印尼企業家努力做兩國友誼和合作的推動者、傳播者、引領者，為兩國人民創造更多福祉，為建設中印尼命運共同體作出更大貢獻。

盧胡特在致辭中表示，印尼和中國合作有力帶動了印尼經濟發展，實現互利雙贏。印尼願同中方進一步加強戰略合作，深化產業鏈供應鏈融合，實現高品質發展，推動兩國關係再上新台階。

中國國務院祕書長吳政隆等出席上述活動。