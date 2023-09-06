周姓男子靠當黃牛月收入10萬餘，讓搶不到心儀偶像演唱會的民眾恨的牙癢癢。新北地檢署指揮警方偵辦，上(8)月24日搜索周男住所並拘提周到案，嚇得周男立刻吐出犯罪所得，但因周的行為仍觸法，檢方朝文化創業產業發展法偵辦中。

周男當黃牛已9餘年，還在社群軟體臉書上成立搶票工作室。他自己研發搶票機器人因應各種購票平台，以每張門票數千元不等價格，吸引買不到票的民眾委託代搶門票，被檢警盯上，認定違法新上路的「黃牛條款」。

新北檢檢察官吳秉林指揮刑事警察局與新北市刑警大隊偵辦，上月24日兵分多路搜索周男位於新北市板橋區、中和區的住所，查扣2部電腦、1支手機與存摺本等證物，並拘提周男到案，嚇得周男立刻吐出犯罪所得，檢警這才發現他靠當黃牛竟也能月入10萬餘元，複訊後無保請回。

偶像、藝人開演唱會時常有黃牛搶票後高價轉售黃牛票，讓搶不到票、無法參與演唱會的民眾只能向隅，或是多花數千甚至數萬元購買黃牛票。法務部、文化部打擊黃牛陋習，修訂文化創意產業發展法，新增俗稱「黃牛條款」的修法，自6月2日起，藝文表演票加價轉售，或是以不正當方式如搶票機器人等方式買票者，就可能觸法，將處3年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

新北檢呼籲黃牛業者趕緊轉行避免觸法，並保障民眾參加藝文活動的權力。