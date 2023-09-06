39歲藝人楊晨熙曾是兒童台「果凍姐姐」，近年轉型為藝人，不僅成為外景主持人，更參與舞台劇及電視劇演出，演藝事業相當順利。感情方面，2021年與交往多年、論及婚嫁的藝人男友吳志慶（大飛）宣布分手後，事後曾被直擊多次和邱姓建商小開互動熱絡，如今傳出她已秘密懷孕，直接升格當媽。對此，經紀人回應了。

楊晨熙除了演藝事業外，副業也經營的有聲有色，旗下有居酒屋、髮廊等寵物旅館，手上現在有4家店，先前剛考上房地產證照的她，目前名下有3間房，包括台北市區、內湖以及剛入手的林口新房共三間，總值約6千萬元，據《三立新聞網》報導，她的約會對象從事房地產，兩人因熱衷投資房產而很有話聊。

不過楊晨熙對感情相當低調，始終對外宣稱好友，現在無預警爆出已懷孕，令外界驚訝不已。對此，經紀人僅表示：「她最近只是因為婦科問題去看婦產科，如果真的有好消息，會跟大家說。」

事實上，楊晨熙的前男友大飛曾求婚成功，不過求婚後開始要思考相處、個性磨合等問題，後來兩人發現「退回原點比較好」指出要拉回一點距離對兩人都好，男方雖坦承是他先提出的分手，但直言：「以後會怎麼樣我不知道。」，如今楊晨熙已經有了新對象，已經展開新的感情生活。