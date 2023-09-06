根據發表於「美國醫學會小兒科學期刊」的研究報告，對1歲寶寶而言，每天待在螢幕前2個多小時，包括看電視、影片與手機等數位設備，接下來幾年出現發展遲緩的機率將升高。

「華盛頓郵報」報導，這份根據7097名孩童資料所做的研究發現，幼兒待在螢幕前的時間增加，出現發展遲緩的可能性也隨之提高，主要是溝通與問題解決能力。

舉例來說，與每天待在螢幕前不到1小時的同齡幼兒相比，1歲時每天待在螢幕前長達2個小時的幼兒，到了2歲時有61%的機率更可能出現溝通能力發展遲緩現象，而每天待在螢幕前4個小時以上的幼童，風險更是增加近5倍。

與幼童螢幕時間有關的發展遲緩問題，也出現在個人與社交技巧發展，以及動作技巧（手臂、身體、腿部、手部與手指運動）上。

關於孩童待在螢幕前的時間問題，兒童健康專家一般採取「時間越少越好」的立場，鼓勵進行肢體活動與親自面對面互動。世界衛生組織（WHO）發布的指導方針指出，不建議幼兒「久坐不動看著螢幕」，像是看電視或影片等，應將2歲幼兒的螢幕時間限制在每天不超過1小時。

研究人員在「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics）中指出，研究報告援引的數據沒有區分教育性質與其他類型的螢幕時間。

他們寫道：「由於在當今充斥電子設備的世界中，一般而言很難限制螢幕時間，因此在利用教育層面的優勢時，辨識並限制與發展遲緩有關的螢幕時間，可能會有所助益。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120906