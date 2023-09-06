台灣天氣潮濕，尤其北部更嚴重，冬天衣服時常曬不乾，一名網友最近考慮買烘衣機，認為不用曬衣服「省時又省空間」，好奇問網友「在北台灣烘衣機是必備嗎？」貼文引發許多討論，有鄉民直呼「非常實用」、「神到哭」；也有人更推除濕機，認為衣服乾得快又不會變形，還能同時除濕。

一名網友最近考慮購買烘衣機，他在批踢踢發文詢問，「烘衣機在北台灣實用性強嗎？」認為有烘衣機就不用曬衣服，省時又省空間，唯一缺點就是電費可能比較高，好奇「烘衣機真的這麼神嗎？」

這篇貼文引起許多討論，用過烘衣機的網友都表示「超級實用」、「記得買瓦斯型的」、「好用！台北除非住郊區，不然空氣很髒，衣服洗完曬完又有味道了」、「台灣不管在哪都適合，尤其瓦斯的超省、超暖、超快」、「烘毛巾、床單熱呼呼又鬆軟，用曬的好硬。」

也有不少網友更推薦除濕機，「比較喜歡用除濕機，除濕順便晾衣服」、「烘完衣服縮到變形，除濕機比較好用」、「除濕機跟烘衣機都必備」。