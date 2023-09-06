泰國籍逃逸外籍勞工吉拉佑前年酒後因細故與同居女友、泰籍逃逸移工發生爭執後，持鐵管敲擊她成傷，且經救治後仍不治死亡，最高法院駁回他的上訴，考量他犯後自首且因酒精成癮，犯案時辨識力降低，2次減刑後，依傷害致人於死罪輕判8年定讞。

中文名吉拉佑的男子是泰國籍人士，2008年來台工作，同年9月24日即逃逸成為逃逸外籍勞工，2017年起，與同為泰國籍逃逸外籍勞工且來台灣工作已15年的阿真成為男女朋友，同居在台中一處果園工寮，共同受僱在果園工作或前去其他果園工作。

2021年8月9月下午，吉拉佑出外喝酒返回工寮後， 與阿真因故發生爭吵及肢體衝突，吉拉佑用擋住工寮大門之鐵管，猛力擊打阿真左側頭部及左側腋下，造成阿真左太陽穴附近撕裂傷2處、左腹協和左側胸大片挫傷和左肋骨骨折，隨後因傷重倒臥在工寮內瓦斯爐前。

吉拉佑發現阿真倒地不起且頭部流血，旋打電話託果園負責人呼叫救護車，緊急將阿真送醫急救，又警經119轉通報到達現場後，吉拉佑於警方尚未有確切證據知悉其為犯人前，主動向前來處理之警員自首並接受裁判，阿真在同年月14日因鈍力性頭部外傷死亡。

台中高分院考量吉拉佑長期飲用酒類，並達到酒精成癮的程度，且行為時受到高劑量酒精的影響，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低之情形，符合刑法第19條減刑規定，又考量他犯後自首，2次減刑後，輕判8年，他提上訴，最高法院駁回確定。