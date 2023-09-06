挾技術優勢站穩高階交換機及AI伺服器板主力供應商的金像電再度證明，AI熱潮不是泡沫，而是紮實的訂單與業績，受惠於AI伺服器訂單湧入，金像電第3季營運重回成長軌道，金像電預估，第3季合併營收可望季增兩位數，在第2季營收佔比站上10%的AI伺服器在第3季的佔比可望持續向上攀高，預估第4季AI伺服器營收佔比更可望挑戰20%，進而推升下半年營運逐季成長。

受惠於訂單強勁，目前金像電台灣廠已經滿載，為因應強勁訂單需求，金像電計畫擴大台灣廠產能，預計將增加約10%產能。

亞系外資最新報告看好金像電在AI伺服器及400G交換機領先供應商地位，預期AI伺服器需求激增將提高金像電獲利能力，將金像電2023/2024/2025每股盈餘上調4%/8%/11%，以反應更高的AI伺服器營收貢獻，重申金像電「買進」評等，目標價由200元大幅上調至260元。