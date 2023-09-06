天鈺8月營收14.53億元，月增加8.3%、年增加1.31%，單月營收年增率轉為正成長，為近期14個月來首見。累計前8月累計營收110.73億元、年減少22.31%。

以天鈺下半年來說，儘管有看到部分驅動IC業者出現下修，但天鈺第三季看起來相對沒這麼低迷，DDIC(面板驅動IC)價格壓力谷低已經過去了，現在庫存普遍很低，產業將慢慢回溫。整體來說，隨著整體產業漸入佳境，天鈺下半年營運表現有機會優於上半年。

展望明年，包括驅動IC跟PMIC等領域都會復甦，MOBILE也會復甦，沒有想像中這麼差，目前天鈺今年下半年到年底都仍穩定。另外，經過幾個季度的調整，EPD(電泳顯示技術)跟ESL(電子標籤)會在明年復甦，目前四色ESL目前已經占三分之一，明年有機會過半。

在晶圓投片上，天鈺在台灣、大陸都有投片，主要是40奈米製程，目前還沒有用到28奈米。價格部分，天鈺跟代工廠持績積極洽談，未來毛利率有機會持續向上。