中央災害應變中心今（6）日上午舉行海葵颱風第13次工作會報，副指揮官消防署長蕭煥章表示，各部會連續幾天進駐中心，共同針對這次颱風進行應變處置，特別轉達指揮官林右昌對各位的辛勞致上謝意，目前首要工作為盡速對颱風造成災情完成復原工作。

蕭煥章指示，有關道路、水利設施及維生管線搶修及後續環境清理等工作，各主管機關本於權責賡續辦理；至於東部地區路樹災情復原，迫切需要機具及車輛，除中央馳援外，環境部分也會協調鄰近地方政府支援調度。

有關花蓮縣赤柯山周圍尚有道路中斷，目前由花蓮縣政府搶修中，交通工程組協助地方政府盡速完成修復，另收容安置組對於尚有110名民眾因交通受阻部分，掌握物資供應狀況，並請衞福部督導地方政府對於目前仍安置於收容所民眾妥善照顧。

蕭煥章表示，本次颱風農、林、漁、牧損失相當嚴重，請農林漁牧組主動與各受災縣市聯絡，加速辦理災損調查及展開救助作業。