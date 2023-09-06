New Saudi ambassador to #Iran has arrived in Tehran. Iran Nuances had earlier reported that both envoys of Iran and #SaudiArabia would travel to their respective capitals on Tuesday. https://t.co/JSedpjFgKj pic.twitter.com/WK1xOhUGL5 — Iran Nuances (@IranNuances) September 5, 2023

沙烏地阿拉伯和伊朗今天互派大使抵達駐地，這兩個波斯灣敵對國家在關係破裂7年後，鞏固雙方重新恢復的邦交。

法新社報導，在中國斡旋下，什葉派（Shiite）為主的伊朗和以遜尼派（Sunni）穆斯林為大宗的沙烏地3月宣布恢復外交關係，並重啟各自的大使館。

沙烏地2016年處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr）引發示威，沙烏地外交駐伊朗使節團在抗議中遭到攻擊，導致利雅德和德黑蘭斷交。

根據沙烏地外交部聲明，沙烏地駐伊朗大使阿蘭納吉（Abdullah Alanazi）抵達德黑蘭履新時表示，領導階層體認到「強化關係、增加接觸的重要性……並拓展（關係）至更廣闊的範圍」。

根據伊朗通訊社（IRNA），伊朗駐沙烏地大使艾納雅蒂（Alireza Enayati）今天也抵達利雅德，並獲外交部官員和大使館人員迎接。

阿蘭納吉曾任沙烏地駐阿曼大使，艾納雅蒂則是前伊朗駐科威特外交使節。

自3月復交以來，沙烏地已恢復與伊朗盟友敘利亞間的關係，並加強推動葉門和平。沙烏地多年來在葉門帶領盟軍對抗伊朗支持的什葉派青年運動（Huthi）。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120906