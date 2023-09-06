Prime Minister Benjamin Netanyahu, Papua New Guinea Prime Minister James Marape, Foreign Minister Cohen, Jerusalem Mayor Lion and a delegation of ministers from Papua New Guinea dedicated the Embassy of Papua New Guinea in Jerusalem, the capital of Israelhttps://t.co/IOGhK31xNm pic.twitter.com/9GqBaeCXrm — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 5, 2023

太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）今天在耶路撒冷開設駐以色列大使館，成為繼美國、科索沃、瓜地馬拉和宏都拉斯之後，第5個在耶路撒冷派駐使團的國家。

法新社報導，巴紐總理馬拉普（James Marape）在耶路撒冷為駐以色列大使館揭幕，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也出席開館儀式。

馬拉普說：「許多國家選擇不在耶路撒冷開設大使館，但我們做出明智的選擇」。巴紐先前在以色列並沒有大使館。

馬拉普表示：「如果我們不承認耶路撒冷是以色列人民和國家的固有首都，那麼我們身為基督徒，對上帝的尊重是不完整的。」馬拉普也邀請尼坦雅胡開設以色列駐巴紐大使館。

巴紐是第1個將駐以色列大使館設在耶路撒冷的亞太國家，尼坦雅胡表示歡迎。

尼坦雅胡說，「我們對此十分驕傲和感謝」，兩國之間的新聯繫「不僅能使我們珍惜過去，更能抓住未來」。

大多數與以色列有正式外交關係的國家，都將大使館設在商業中心特拉維夫（Tel Aviv）。

只有少數國家將大使館設在耶路撒冷，如美國、科索沃、瓜地馬拉，以及宏都拉斯。

以色列1967年占領東耶路撒冷後，併吞了包括舊城在內的此一區域，但從未獲得國際社會承認。

以色列將整個耶路撒冷視為首都，並獲得前美國總統川普支持，川普於任內將美國大使館遷至耶路撒冷。

耶路撒冷的地位一直是以色列和巴勒斯坦衝突中最敏感的部分。以巴和談自2014年以來一直停滯不前，雙方衝突自去年以來愈演愈烈。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120906