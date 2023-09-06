新北市政府2019年至今年受理的公害陳情案，以噪音44％最多，環保局延長管制時段，其中噪音車今年7月18日管制時段從夜間8小時擴大至全天，違者可處3000至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰，並比照北市酒駕累犯須至殯儀館打掃，推動體感講習，要求違規車主與環警共同前往現場稽查噪音車，感受噪音惱人之處。

環保局長程大維今以「環保顧民情，守護好環境」為題，於市政會議工作報告，分析撥打進1999的陳情案，其中環保類型案件占30％，噪音占44％、異味25％、髒亂24％，而困擾民眾一再陳情案件則占總案件的7％，環保局將持續透過「法令管制」、「科技執法」、「源頭管制」及「跨域合作」等策略解決。

程大維進一步說明，在噪音方面以「法令管制」延長噪音管制時段，包括加嚴管制卡拉OK，夜間10時至翌日8時及假日中午12時至下午2時不得使用設備；擴大管制夜間施工時段並要有降噪設備，如於夜間施工1個月內遭陳情3次以上且噪音超標者，不再核發夜間施工許可證；另全天候管制噪音車，建置全國最多170處的車牌AI辨識「科技執法」及環警夜攔取締，2019年至今裁罰近5萬件。

程大維表示，一再陳情案大多是現行環保法規無法有效解決的，如卡拉OK噪音，但透過公安小組跨局處合作，自去年起共斷水斷電11處，陳情案件自今年6月起歸零，顯見跨域合作更能有效打擊根除污染源。

程大維說，未來噪音、異味及髒亂等一再陳情案件，環保局都將其列管並善用市府團隊及跨縣市合作，期望在未來4年內將一再陳情數由7％降至3％，並使每千人均陳情數持續降低，讓民眾對於環境的改善實質有感。

新北市長侯友宜會後裁示，外界以為1999檢舉最多的是治安，但受理居冠其實是環保局，占全市陳情案30％，可見環保局工作量負荷之重，尤其是噪音問題，要從法令管制及源頭管理，並利用科技執法及團隊合作分進合擊，「噪音問題只要解決一半、民怨就解決很多」。至於法令要慢慢擴大納管加嚴標準，讓新北環境更優質。