包含大陸南方＋等媒體5日報導東莞市出現對活牛進入屠宰場前強制灌水增加獲利，東莞市政府6日就「東莞存在灌水活牛進入屠宰場」一事發佈通報，抵達涉事「活牛灌水窩點」後，先對現場活牛尿液進行包含瘦肉精等檢測皆為陰性，目前涉事的活牛供應商李某等5人已被公安機關控制，並暫停東莞市食品有限公司南城分公司的活牛屠宰業務。

此外，相關部門也對相關肉品進行全面追查截留，並派出執法檢查組對全市4家牛羊肉屠宰企業展開屠宰企業查證驗物、瘦肉精與肉品品質檢驗，強調6日起將進一步嚴格牛羊、生豬等進場關、屠宰關和出場關把控，確實完善食品安全監管機制。

根據澎湃新聞引述公告，後續將進一步加強對牲畜、活禽、水產品等上下游溯源與全過程監管，以全市屠宰企業、農貿市場、生鮮超市（便利店）為重點，迅速進行地毯式食品安全隱患排查和專項整治行動。

整起事件起因於9月5日上午，大陸南方報業旗下南方＋報導並起底東莞一處注水牛窩點。在東莞市厚街鎮七姐妹山附近，建有一處牛棚，牛販子為牟取暴利，每日屠宰前將牛拉到此處進行注水，以增加牛的重量。

現場有2到3名工人負責給牛注水，將牛拴在鐵架上後，將一根約2公尺長的黑色硬管直接插入牛嘴，再接上另一根軟管往裡注水。每頭牛約注水2分鐘，估算每頭牛的注水量近50公升，可給牛增重近50公斤。期間牛隻會踱步掙扎，牛嘴不斷有白沫吐出，有的牛不配合、吐出水管，工人會強行把水管塞入牛嘴，繼續進行灌水作業。

東莞一位活牛養殖從業者表示，目前牛肉市場價格約一公斤80元（人民幣，下同），一頭牛灌進約50公斤重的水，屠宰後肉重能增加約30公斤，注水能使牛販子在每頭牛身上多獲得數千元的不法收入。