衛福部食藥署專家委員劉滄梧以及擔任台大醫院醫師的妻子施庭芳，因購買高端公司股票，被控洩密罪、內線交易，兩人均坦承犯罪，主動繳回15萬1000元不法所得，士林地院6日上午宣判，依內線交易罪，判處施庭芳有期徒刑1年6月，緩刑4年，繳公庫100萬，劉則因洩密罪判處有期徒刑3月，得易科9萬，緩刑2年，繳交公庫20萬，2人均未到庭聆判。

劉滄梧擔任國家衛生研究所癌症研究所醫師，2021年7月18日參加食藥署的專家會議，將會議內容「有條件通過高端公司新冠肺炎疫苗緊急使用授權」資訊洩露給妻子施庭芳。施獲悉後，還傳訊問命理師可不可以買，隔天開盤購買20張，下午疫情指揮中心公布消息後，股價上漲，施庭芳4日後賣出股票，獲利15萬1000元。

施庭芳偵查中主動繳回不法所得，開庭稱，自己的人生經歷的這場風波，有如崩塌式毀滅，網路搜尋全部都是內線交易罪，讓她在醫學上的成就付之一炬，希望法官能給予緩刑。而劉則稱，自己因開會一整天，回到家吃飯，心情放鬆才不經意透露給妻子，並無惡性，兩人均希望能獲得緩刑。