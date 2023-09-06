花蓮市長魏嘉彥說，正積極推動日本與那國島高速交通船試航。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市與日本與那國町締結姐妹市41年，為加深雙方旅遊往來，計畫明年 3 月進行「花蓮－與那國島」高速交通船試航，市長魏嘉彥表示，詳細行程仍在討論中，未來以直航固定航班為目標。

魏嘉彥說，為商討兩地「高速交通船」試航作業，他昨天和與那國町長糸数健一視訊交流會議，與那國町企劃財政課長田島忠幸簡報高速船試航計畫，希望創造嶄新的邊境旅遊形式，讓與那國町成為日本與台灣間觀光紐帶，並以推動直航固定航班為長期目標，活絡觀光旅遊、經濟發展。

魏嘉彥指出，台灣到與那國島最近距離僅111公里，現有交通方式卻不便利，過去花蓮市和與那國町曾推動包機直航，這次將首次推動高速交通船試航。

他說，高速交通船試航將從花蓮港出發至與那國町，航程約3小時，初步規劃明年3月試航，由花蓮市公所、在地旅遊觀光業者等從花蓮港出發，前往與那國町觀光踩線，返程則有與那國町踩線團一同搭乘，詳細行程仍在討論。

與那國町長糸数健一視訊中表示，後疫情時代的來臨，期盼能重啟與那国町居民與台灣的交流機會，並與花蓮市建立新的互動方式，更希望透過高速交通船的試航，為兩地之間的友誼及未來開創更多可能性。

此外，今年10月為花蓮市和與那國町締結姊妹市41周年，與那國町長糸数健一將率團前來參訪，10月及12月與那國地區國小及中學也將分別前來台灣進行畢業旅行，加深与那國和花蓮市的互動。