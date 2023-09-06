今年雙十國慶主視覺遭在野黨批評無中華民國意象，總統府副祕書長張惇涵昨表示，總統蔡英文執政8年，中華民國不僅沒有不見，反而是國軍直升機懸掛的中華民國國旗愈來愈大幅；民進黨執政沒有意識形態，心中有國旗與國家，且增添台灣新銳美學意象。

蔡英文在當地時間5日下午4點抵達史瓦帝尼訪問，隨團成員包含張惇涵，張5日晚間出席僑宴後受訪表示，每年國慶日國民黨就會說「中華民國不見了」，但蔡執政8年，中華民國不僅沒有不見，反而是中華民國國旗愈來愈大幅。

張惇涵說，民進黨執政，國慶日沒有意識形態，心中有國家、心中有國旗，國軍直升機懸掛的國旗愈來愈大幅，國家愈來愈強，還增添台灣新銳美學意象。

另外，此次隨團還有藝人邰智源與拍攝團隊，拍攝「一日幕僚」系列節目；對此，張惇涵表示，許多人透過邰智源與木曜團隊認識各行各業，像是木曜跟前台北市長柯文哲拍攝發言人系列，與新北市長侯友宜拍攝一日拆除工系列，也曾與總統府合作拍攝一日憲兵系列，透過木曜團隊認識國軍。

張惇涵說，總統府於今年初就與木曜團隊討論構思一日幕僚，520左右開始啟動，此次有機會一起出訪拍攝一日幕僚系列，能讓更多人能了解第一線外交團隊辛苦；相關費用都由木曜團隊自行支出，不論旅費、座機艙等都與隨團媒體相同，演藝圈屬大哥級的邰智源，也是坐經濟艙，總統府一毛錢都沒有花。

至於台北地檢署5日證實，《聯合報》刊載指控政府發展生物戰劑的「南海工作會議紀錄」文件確為造假；張惇涵表示，真相只有一個，就是南海會議是假的，沒有這件事情。

張惇涵指出，過去這段時間看到《聯合報》用假文件報導錯假訊息，說台灣發展生物戰劑，經總統府多方與多次澄清，仍不願意道歉；現在真相水落石出，文件是假的、報導是錯的，希望《聯合報》能用當初報導一樣的篇幅，還原事實、承認錯誤，展現質報風範。