大陸央視新聞用戶端6日報導，福州市氣象局稱，受海葵颱風登陸後部雲團影響，福州持續性強降雨突破歷史極值。據統計，5日21時至6日5時累計雨量，全市共有8個縣（市、區）50個鄉鎮降雨量超過100毫米，其中7個縣（市、區）925個鄉鎮降雨量超過250毫米，最大為倉山區蓋山鎮439.7毫米。福建生今早已發布地質災害氣象風險紅色預警。

市區80多處積水，3.6萬人緊急轉移。福州地鐵、公車、旅客鐵路列車已停運。

與2005年「龍王」颱風對比：5日福州烏山國家氣象站3小時雨量達203.1毫米，6小時雨量達240.4毫米，突破了福州本站3小時和6小時最大雨量紀錄（原記錄為2005年10月2日龍王颱風，分別為185.0毫米和192.7毫米）。本次降水過程短歷時、強降水的極端性更加凸顯，遠強於杜蘇芮颱風。

此外，福州市防汛抗旱指揮部指，福州全市420座水庫有49座超過汛限水位，梅溪、大樟溪、敖江出現超警。因強降雨持續時間長、強度大、內河河水頂托、河道滿溢等原因，城區共有80餘處積水（包含下穿通道12處），路面最大淹沒水深為1.4米，道路下穿最大淹沒深度接近4米。至截稿，受災鄉鎮147個，總體受災人員5萬1272人，其中緊急轉移人口3萬6026人。城區嚴重受淹社區63個，住宅社區地下停車場（庫）進水44個，受淹城中村16個；受淹農田4194.65公頃，受損公路（橋梁）170處，損壞房屋919間，倒塌房屋67間，受損電力線路125條，受損通信線路85.4千米、通信基站21個，直接經濟損失約5.521億元（人民幣，下同）。

福州地鐵 9月6日6：06發布地鐵營運公告稱，受第11號颱風海葵影響，地鐵車站周邊多處積水，為保障廣大乘客出行安全，自6日6：30時起，福州地鐵全線網車站暫停運營服務。

另據微信公眾號「東南網」消息，受暴雨影響，福州市區道路多處積水，無法正常通行，為保障廣大乘客的出行安全，自6日6時30分起，福州市區公車線路臨時停運，具體恢復時間將結合道路通行情況另行通知。

福州火車站6日發布提示稱，受持續暴雨影響，福州火車站所有旅客列車停運。鐵路部門提醒，旅客可關注站車廣播公告，或致電12306客服熱線查詢。

微信公眾號「福州交警微發布」6日發布消息稱，受颱風和強降雨影響，城區大部分道路存在積水。提醒市民惡劣天氣，非必要人不出門，車不上路。

大陸央視新聞用戶端報導，福建省自然資源廳、福建省氣象局於6日00時07分聯合發布地質災害氣象風險紅色預警：6日00時至2023年9月7日00時福州的閩侯縣、永泰縣、福清市，莆田的仙遊縣地質災害氣象風險預警為紅色預警，各地要在當地政府的領導下，結合本地區雨情情況，提前轉移隱患點和地質災害危險區域受威脅群眾，確保人民生命安全。

福州的倉山區、馬尾區、晉安區、連江縣、羅源縣、閩清縣、長樂區，廈門的同安區，莆田的城廂區、涵江區，泉州的洛江區、安溪縣、永春縣、德化縣、南安市，漳州的長泰區、華安縣，寧德的蕉城區、霞浦縣、福安市地質災害氣象風險預警為橙色預警，地質災害發生可能性大，應做好值班值守、監測、巡查和防範，應按有關規定及時組織危險性較大的地災隱患點和危險區域內的群眾轉移，確保人民生命安全。

福州的鼓樓區、台江區，廈門的海滄區、集美區、翔安區，莆田的荔城區、秀嶼區，三明的大田縣、尤溪縣，泉州的豐澤區、泉港區、惠安縣、晉江市，漳州的薌城區、龍文區、龍海區、雲霄縣、漳浦縣、詔安縣、南靖縣、平和縣，龍岩的新羅區、漳平市，寧德的古田縣、屏南縣、周寧縣、福鼎市地質災害氣象風險預警為黃色預警，地質災害發生可能性較大，應加強對地質災害隱患點的監測和對高陡邊坡、易發泥石流的溝口等易發區的巡查和防範，若發現地災險情應及時採取防災避險措施，確保人民生命安全。